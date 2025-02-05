مصرف التنمية الدولي.. ريادة مصرفية في العراق ومستقبل واعد للقطاع المالي

ومنذ تأسيسه، أثبت المصرف قدرته على التطور ومواكبة المستجدات العالمية، مقدمًا مصرفية متكاملة تجمع بين الجودة، الأمان، والابتكار.ويعمل مصرف التنمية الدولي برؤية مستقبلية تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي في العراق، وتعزيز الشمول المالي، ودعم الأفراد والشركات بمختلف احتياجاتهم المصرفية.كما يسهم بشكل مباشر في تمويل المشاريع الحيوية التي ترفع من مستوى التنمية المستدامة، ليصبح بذلك من أكثر المصارف تأثيرًا في المالي .ان هناك الكثير من الخدمات التي يقدمها المصرف، إلى جانب مساهماته في تنمية الاقتصاد، والابتكارات التقنية التي أدخلها، فضلًا عن الخطط المستقبلية التي يسعى لتحقيقها، منها:أولًا: التطور والابتكار في الخدمات المصرفيةيُعرف مصرف التنمية الدولي بريادته في تبني أحدث التقنيات المصرفية، مما جعله من أوائل المصارف العراقية التي تقدم حلولًا رقمية متقدمة. ويعمل المصرف على تعزيز تجربة عملائه من خلال توفير إلكترونية متكاملة، مما يتيح لهم إمكانية الوصول إلى حساباتهم وإدارة معاملاتهم المالية بسهولة وأمان.1-الخدمات المصرفية الرقميةومع التطور السريع في التكنولوجيا المالية، أدرك مصرف التنمية الدولي أهمية التحول الرقمي، فقام بتطوير منصة مصرفية إلكترونية متكاملة، تشمل:-التطبيق المصرفي الذكي: يمكن للعملاء من خلاله تنفيذ عمليات التحويل المالي، سداد الفواتير، متابعة الأرصدة، وإدارة الحسابات بسهولة من أي مكان.-الخدمات المصرفية عبر الإنترنت: تتيح لعملاء المصرف إجراء المعاملات المالية بدون الحاجة إلى زيارة الفروع.-الدفع الإلكتروني: دعم المعاملات الرقمية والتجارة الإلكترونية من خلال وسائل دفع حديثة.2-البطاقات المصرفيةوأطلق المصرف مجموعة من البطاقات المصرفية التي تناسب احتياجات الأفراد والشركات، منها:-بطاقات الائتمان: تتيح للعملاء إمكانية التسوق داخل وخارجه، مع خيارات سداد مرنة.-البطاقات مسبقة الدفع: تمنح المستخدمين حرية التحكم في نفقاتهم المالية بأمان.-بطاقات الخصم المباشر: تمكن العملاء من الوصول إلى أموالهم بسهولة، سواء من خلال أجهزة الصراف الآلي أو عمليات الدفع الإلكتروني.3- التحويلات المالية وخدمات الدفعيوفر المصرف تحويل الأموال بسهولة وأمان، سواء داخل أو خارجه، من خلال شبكة واسعة من الشراكات مع المؤسسات المالية العالمية. كما يدعم الدفع عبر نقاط البيع، مما يعزز من انتشار الثقافة المصرفية الحديثة.ثانيًا: دور المصرف في دعم الاقتصاد الوطنيإلى جانب تقديم الخدمات المصرفية، يضطلع مصرف التنمية الدولي بدور رئيسي في تعزيز الاقتصاد عبر تمويل المشروعات الحيوية، وتوفير التسهيلات الائتمانية للشركات، ودعم رواد الأعمال.1- تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطةويُعتبر قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، ولهذا أطلق المصرف برامج تمويل مخصصة لهذا القطاع، بهدف:-دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة.-تعزيز التوظيف وخلق فرص عمل جديدة.-دفع عجلة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.2- دعم القطاعات الحيويةويحرص مصرف التنمية الدولي على تقديم التمويل اللازم للمشروعات الكبرى، خاصة في القطاعات التالية:قطاع الطاقة: تمويل مشروعات النفط والغاز والطاقة المتجددة.قطاع الإسكان: توفير القروض العقارية للأفراد والمطورين العقاريين.قطاع التجارة: دعم الاستيراد والتصدير عبر حلول مصرفية مرنة.3- المساهمة في تعزيز الشمول الماليويعمل المصرف بشكل استراتيجي على زيادة عدد الأفراد الذين يمتلكون حسابات مصرفية، من خلال:-توفير بنكية ميسّرة تلبي احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية.-إطلاق حملات توعوية لتعريف الجمهور بأهمية الخدمات المصرفية.-دعم التحول نحو مجتمع غير نقدي، من خلال تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني.ثالثًا: التميز في خدمة العملاءيضع مصرف التنمية الدولي راحة العملاء في مقدمة أولوياته، حيث يسعى إلى تقديم تجربة مصرفية مميزة عبر:1- شبكة الفروع الواسعةويملك المصرف شبكة فروع تغطي مختلف المحافظات العراقية، مما يسهل على العملاء الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة.2- مركز خدمة العملاء المتاح 24/7ويتيح المصرف مركز اتصال يعمل على مدار الساعة، لتقديم المساعدة الفورية والاستجابة لاستفسارات العملاء.3-أنظمة الأمان والحماية المتطورةويستخدم المصرف أحدث تقنيات الأمان لحماية بيانات العملاء، مثل:-تقنيات التشفير المتقدمة.-المصادقة الثنائية لضمان أمان العمليات المصرفية عبر الإنترنت.-أنظمة كشف الاحتيال التي تراقب المعاملات المالية لحماية العملاء من الأنشطة غير المشروعة.رابعًا: الشراكات والتعاونات الدوليةولم يقتصر نجاح المصرف على المستوى المحلي فقط، بل سعى إلى توسيع آفاقه من خلال التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، مما عزز من مكانته في السوق المصرفية الدولية. وقد ساهمت هذه الشراكات في:-تحسين جودة الخدمات المصرفية.-تقديم حلول مالية تتماشى مع المعايير المصرفية العالمية.-تسهيل المعاملات المالية الدولية للعملاء.خامسًا: الاستدامة والمسؤولية المجتمعيةإيمانًا منه بدوره في المجتمع، يحرص مصرف التنمية الدولي على دعم المبادرات المجتمعية، من خلال:-تمويل المشاريع التعليمية والصحية.-دعم البرامج التي تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب.-المساهمة في الأنشطة البيئية، مثل تمويل مشاريع الطاقة المتجددة.سادسًا: الخطط المستقبلية والتوسعيتطلع مصرف التنمية الدولي إلى مستقبل أكثر إشراقًا، ويعمل على تنفيذ استراتيجيات طموحة تهدف إلى:-التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية، عبر تطوير تطبيقات وتقنيات مالية جديدة.-زيادة عدد الفروع المحلية، وفتح قنوات مصرفية جديدة.-تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات.-الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتقديم أكثر تطورًا.ويواصل مصرف التنمية الدولي إثبات جدارته كمؤسسة مصرفية رائدة في العراق، من خلال الابتكار، جودة الخدمات، ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.ومع التزامه بالتحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، والتوسع المستمر، فإنه يُمثل نموذجًا للبنك العصري الذي يلبي تطلعات العملاء، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة للعراق.