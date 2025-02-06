توجيه الدوائر بترشيد الاستهلاك.. المياه القادمة من سوريا ستنخفض بعد شهرين والعراق أمام "عام جاف بامتياز"

وقال ذياب، إن "وفدا تركيا سيزور الشهر المقبل، كما سيسافر وفد إلى أنقرة لاحقا، بهدف الوصول إلى اتفاق واضح بين الطرفين لمواجهة موسم الجفاف والشح المنتظر خلال الصيف المقبل"، مشيرا الى ان "إطلاقات نهر الفرات من سد أتاتورك، إضافة إلى اتفاق جانبي آخر بين تركيا والعراق يقسم واردات الفرات المطلقة من أنقرة إلى بنسبة 42 بالمئة، والعراق بنسبة 58 بالمئة، وأكد أنه ما زال المفعول حتى الآن".وأوضح ان "الواردات إلى نهر الفرات من الخزين المتاح في تركيا، مستمرة برغم أنها متفاوتة على عمود الفرات، بيد أنها لا تقل عن 400 م3/ثا، وهي مستخدمة لتعزيز منسوب سد حديثة لاستغلاله خلال الصيف المقبل، بينما لا تتجاوز واردات نهر دجلة 250 م3/ثا"، مشيرا إلى أن "كميات المياه القادمة من الفرات عبر سوريا، ستقل في حال استقرار الأجواء المعتدلة في بعد شهرين"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأكد أن "العراق سيواجه عام جاف بامتياز، نتيجة تناقص كميات الأمطار والثلوج الهاطلة، وهناك مخاوف من شح مياه خلال الصيف المقبل"، مشيرا الى انه "تم توجيه الدوائر كافة، بترشيد استهلاك المياه لمواجهة التحديات خلال موسم الصيف المقبل، كما تم عقد اجتماع آخر مع مدراء الموارد بالمحافظات كافة مؤخرا، من أجل تحسين إدارة المياه بشكل كامل، مراعاة لطبيعة السنة المائية وفق المؤشرات، إضافة إلى استمرار إزالة التجاوزات كبحيرات الأسماك غير المجازة".