الهجرة تكشف مخطط الشرع بشأن مخيم الهول.. ما الذي يقلق العراق؟

وقالت وزيرة الهجرة إن قرار إيقاف للمساعدات الخارجية سيؤثر بشكل مباشر على مخيم الهول في شمال وبرامج إعادة تأهيل أسر تنظيم داعش".وأضافت فائق: "استطعنا إعادة 11 ألف شخص من مخيم الهول إلى ودمجنا 9 آلاف منهم في ولا يزال 17 ألف نزيل في مخيم الهول".وكشفت الوزيرة أن "نساء الدواعش ممن اشتركن في عمليات تعنيف ضد النساء العراقيات لم يطلبن العودة حتى الآن".وأوضحت أن الحكومة العراقية لديها قلق كبير من مساعي رئيس هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني من تفكيك مخيم الهول."من جهة أخرى أكدت الوزيرة أن "الحكومة العراقية قدمت موقفا استثنائيا للأشقاء في لبنان باستقبال المئات منهم وإعادة 90 في المائة ممن كانوا في إلى لبنان بعد نهاية الحرب".