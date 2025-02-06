بالأسماء.. الصحة تصدر أمراً وزارياً بإعادة تعيين الوجبة الأولى لـ5 فئات من الأطباء

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "استنادًا إلى قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، وإلى القرار رقم (220) لسنة 2022، والتعليمات رقم (5) لسنة 2002، وإلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون واللجان ذي العدد (ش.ز.ل/10/8/32828) المؤرخ في 16/2/2024، المتضمن ورقة عمل أطباء الفقرة الأولى منه حسب توجيه رئيس وبإشراف ومتابعة وزير صالح الحسناوي، وزارة تصدر أمرًا وزاريًا بإعادة تعيين الوجبة الأولى من الأطباء الاختصاص والمقيمين الأقدمين والتدرج والممارسين والمقيمين الدوريين المدرجة أسماؤهم في القوائم عبر الرابط أدناه.وأضاف البيان ان الأمر ينص على إعادة تعيينهم كأول تعيين وبعنوان طبيب مقيم دوري بالدرجة السادسة المرحلة الثالثة لحين تعديل عناوينهم الوظيفية بعد استكمال اجراءات الحذف والاستحداث مع وزارة المالية وتعديل الملاك.