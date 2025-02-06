حريق يطال أحد البساتين في الكوفة (فيديو)

أفاد مصدر محلي، مساء الخميس، باندلاع حريق في بقضاء الكوفة في محافظة .

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وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "حريقا اندلع في وحشائش قريبة على منازل المواطنين في قضاء الكوفة".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني تحاول اخماد الحريق"، مشيرا الى عدم وجود خسائر بشرية.

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.