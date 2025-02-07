الديوانية.. تظاهرة تطالب بالخدمات وإنشاء طريق "يا حسين"

وقال مراسل نيوز، إن "تظاهرت انطلقت في قضاء الشامية محافظة للمطالبة بالخدمات وإنشاء طريق يا حسين للتقليل من حوادث السير التي تحدث بين فترة وأخرى والمطالبة بتغيير قائمقام واختيار شخص كفوء بعيدا عن المحاصصة الحزبية".كما المتظاهرون، بحسب مراسلنا، "بمحاسبة الشركات المتلكئة في أعمال المشاريع في قضاء الشامية وإنشاء مستشفى الشامية العام".