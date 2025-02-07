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الديوانية.. تظاهرة تطالب بالخدمات وإنشاء طريق "يا حسين"

محليات

2025-02-07 | 07:58
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الديوانية.. تظاهرة تطالب بالخدمات وإنشاء طريق &quot;يا حسين&quot;
404 مشاهدة

تظاهر عدد من المواطنين في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية، اليوم الجمعة، للمطالبة بالخدمات وإنشاء طريق "يا حسين" للتقليل من حوادث السير.

وقال مراسل السومرية نيوز، إن "تظاهرت انطلقت في قضاء الشامية غربي محافظة الديوانية للمطالبة بالخدمات وإنشاء طريق يا حسين للتقليل من حوادث السير التي تحدث بين فترة وأخرى والمطالبة بتغيير قائمقام واختيار شخص كفوء بعيدا عن المحاصصة الحزبية".

كما طالب المتظاهرون، بحسب مراسلنا، "بمحاسبة الشركات المتلكئة في أعمال المشاريع في قضاء الشامية وإنشاء مستشفى الشامية العام".

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