بعد مناشدات عبر "ناس وناس".. إمام جمعة النجف يدعو لإنصاف الأحياء الفقيرة

وقال القبانجي خلال خطبة الجمعة، إن "هناك أحياء مثل حي النداء، تعاني من نقص الخدمات كالتبليط والمدارس والكهرباء والمراكز الصحية، مشيرا إلى أن الأحياء الفقيرة ذات كثافة سكانية عالية، ما يتطلب زيادة الاهتمام بها مقارنة بالأحياء الغنية".وأضاف: "إذا تم إنشاء مدرسة في حي غني، فيجب بناء خمس مدارس في الأحياء الفقيرة، وكذلك الحال بالنسبة للمستشفيات وأعمال التبليط، لأن ثروة للجميع، ولا يجوز إغفال حقوق الفقراء والمستضعفين".وجاءت تصريحات القبانجي بعد مناشدات وردت إلى عبر برنامج ناس وناس، من سكان منطقة حي النداء في النجف، طالبوا فيها بتحسين الخدمات .