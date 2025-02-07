إخلاء للمرضى الراقدين.. حريق داخل مستشفى في كربلاء

وقال المصدر لـ نيوز، إن "حادث حريق اندلع في الطابق الأول بمستشفى الكفيل التابع للعتبة العباسية".وأضاف، أن "فرق المدني تقوم الان بإخلاء المرضى الراقدين".ولم يتم حتى الآن معرفة سبب الحريق، وفق المصدر.