لا تسافروا.. أمطار رعدية وثلوج في هذه المناطق

نيوز – محلي

حددت هيئة الانواء الجوية، المناطق التي تشهد تساقطاً للأمطار والثلوج في اليوم السبت، فيما حذر مختصون بالشأن المناخي من السفر الى الخارج الا للحالات الضرورية.







وذكر بيان للهيئة، ورد لـ نيوز، أن "طقس يوم غد الأحد سيكون صحواً إلى غائم جزئي على العموم يتحول إلى غائم في المنطقتين والشمالية مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية، مع فرصة لتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، مدى الرؤية (6-8)كم وفي المطر (3-5) كم وفي الضباب (1-3)كم".

واضاف أن "طقس يوم الإثنين سيكون صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات ترتفع قليلاً في المنطقتين والجنوبية ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية"، لافتا إلى أن "الثلاثاء المقبل سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين والشمالية وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، ودرجات ترتفع قليلاً".

وأوضح أن "طقس يوم الأربعاء المقبل سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار في خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً وبعض أقسام المنطقة الوسطى، ودرجات ترتفع قليلاً في المنطقتين والجنوبية ومقاربة في من البلاد".

وتابع أن "درجات العظمى ليوم غد الأحد في بغداد وكربلاء 13مئوية أربيل ونينوى وصلاح الدين وكركوك 10، النجف والديوانية وواسط وبابل 14، ذي قار والمثنى والبصرة 15".

وبينت ان "تواجد السحب على ارتفاعات مختلفة من مدن البلاد، حيث ان تحديثات النماذج العددية للطقس تشير الى زخات امطار خفيفة الى معتدلة تشمل مدن وسط وغرب وشمال البلاد، مع فرص هطول خفيف على بعض مدن الجنوب الديوانية والنجف وميسان والسماوة".

وذكرت ان "غزارة متوقعة في مناطق من نينوى وصلاح الدين"، مشيرة الى ان "هناك هطول ثلجي في مناطق من ( شمال الانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك والسليمانية واربيل وشمال ديالى) اضافة للهطول الثلجي على المرتفعات الجبلية".

وتوقعت "تشكل موجات من الضباب الكثيف فجر وصباح الاحد في مدن وسط وشمال البلاد تتوجب الحذر لمرتادي الطرق الخارجية".