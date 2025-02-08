تفاصيل عن الاسرائيلية في العراق: اجرت عملية ببغداد واختطفت

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الديمقراطيون يطالبون بالتحقيق مع فريق ماسك الحكومي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تفاصيل عن الاسرائيلية في العراق: اجرت عملية ببغداد واختطفت

محليات

2025-02-08 | 01:54
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تفاصيل عن الاسرائيلية في العراق: اجرت عملية ببغداد واختطفت
4,647 مشاهدة

السومرية نيوز – محلي
مازالت قضية الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف يشوبها الغموض وسط معلومات تفيد بوجود ضغوط أميركية على الحكومة العراقية للتدخل واطلاق سرحها رغم انها قدمت للعراق بجواز سفر روسي بهدف اجراء أبحاث أكاديمية نيابة عن جامعة برنستون في الولايات المتحدة، وفقا لتصريح شقيقتها.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية في ايار من 2023 أن إليزابيت تسوركوف فقدت في العراق قبل أشهر محتجزة لدى احدى الفصائل المسلحة بالعراق.
 
وذكرت شقيقتها إيما تسوركوف المقيمية في كاليفورنيا، أن "شقيقتها إليزابيث كانت في بغداد لإجراء أبحاث لصالح جامعتها حيث تدرس في برنستون".
 
وقالت إن "المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن، بوهلر تواصل مع إيما وأبدى تصميما لبذل الجهود لإطلاق سراح شقيقتها".
 
وأكدت إيما أنها "تعول على إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب لإطلاق سراح شقيقتها إليزابيث التي تعاني من الاحتجاز ولديها حالة طبية حرجة"، مشيرة الى انه "خلال وجود إليزابيث هناك تعرضت لمشكلة صحية دعتها لإجراء عملية جراحية في ظهرها في أحد مستشفيات بغداد، ليتم اختطافها بعد ذلك".
 
وأعلنت الحكومة العراقية في تموز 2023 أنها فتحت تحقيقا متعلقا بخطف باحثة إسرائيلية-روسية إثر اتهام إسرائيل لفصيل عراقي مسلح بالمسؤولية عن اختفائها.
 
ووصفت إيما شقيقتها إليزابيث بأنها "طيبة ومحترمة ولطيفة وبريئة"، ولديها علاقات جيدة مع أفراد في الشعب العراقي، وكانت تصفهم بـ "الشعب المضياف الذي يرحب بالأجانب".
 
وتعود آخر تغريدة لتسوركوف إلى 21 آذار وقد شاركت فيها مقالا أعدته لمعهد نيو لاينز للأبحاث ومقره الولايات المتحدة.
 
وتقول تسوركوف على موقعها الشخصي على الإنترنت إنها تتحدث الإنكليزية والعبرية والروسية والعربية.
 
وفي بغداد، ركزت تسوركوف في بحثها على فصائل مسلحة، حيث تقول شقيقتها ان "أخر مرة تحدثت معها كان قبل 12 ساعة من اختطافها في آذار 2023، إذ كانت قد أجرت العملية الجراحية وتتعافى في المستشفى، ولم تبد أي قلق أو مخاوف أمنية".
 
ورفضت إيما الحديث بأن "شقيقتها كانت في العراق لأهداف غير التي تتحدث بها"، وقالت إنها مزاعم "لا أساس لها من الصحة"، ويمكن التعرف على سيرتها الأكاديمية المرتبطة بأبحاث حقوق الإنسان على مدار سنوات.
 
وبثت قناة تلفزيونية عراقية في تشرين الثاني من 2023 تسجيلا لإليزابيث مدته أربع دقائق، حيث كانت تجلس على كرسي مرتدية قميصا أسود وتخاطب الكاميرا.
 
وتطرقت في الفيديو إلى الحرب بين إسرائيل وحماس، وقالت إنها عملت لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" في كل من سوريا والعراق.
 
وأعربت إيما عن أمنياتها بالتوصل إلى صفقة أو اتفاق يقضي بإطلاق سراح إليزابيث، خاصة مع توقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس، ووجود إدارة أميركية جديدة قادرة على التواصل مع الحكومة العراقية.

>> تابع قناة السومرية على  تويتر 

اسرائيل

اختطاف

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-08
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-08
Biotic
Play
Biotic
الذكاء الاصطناعي يغزو عالم الطب! - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-07
Play
الذكاء الاصطناعي يغزو عالم الطب! - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
07-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-07
Play
07-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-07
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
خذلان التمويل...الراعي الرسمي للفساد - حلقة ١٢ | 2025
13:30 | 2025-02-07
Play
خذلان التمويل...الراعي الرسمي للفساد - حلقة ١٢ | 2025
13:30 | 2025-02-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-07
Play
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-07
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي حيدر العيداني - الحلقة ٤٣ | season 3
14:30 | 2025-02-06
Play
الشاعر الشعبي حيدر العيداني - الحلقة ٤٣ | season 3
14:30 | 2025-02-06
Morning Live
Play
Morning Live
اختلاف الاجيال .. فجوة تفاهم أم اختلاف طبيعي - حلقة ٢١٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-06
Play
اختلاف الاجيال .. فجوة تفاهم أم اختلاف طبيعي - حلقة ٢١٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-06
ناس وناس
Play
ناس وناس
النجف حي النداء - الحلقة ٢١١ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-06
Play
النجف حي النداء - الحلقة ٢١١ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-06
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 2-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-06
Play
آدم وحواء 2-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-06
بعد التحري
Play
بعد التحري
تعاقدات مشبوهة لخدمات الانترنت .. وزيرة الاتصالات في مرمى الاستجواب - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-05
Play
تعاقدات مشبوهة لخدمات الانترنت .. وزيرة الاتصالات في مرمى الاستجواب - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-05
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-08
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-08
Biotic
Play
Biotic
الذكاء الاصطناعي يغزو عالم الطب! - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-07
Play
الذكاء الاصطناعي يغزو عالم الطب! - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
07-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-07
Play
07-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-07
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
خذلان التمويل...الراعي الرسمي للفساد - حلقة ١٢ | 2025
13:30 | 2025-02-07
Play
خذلان التمويل...الراعي الرسمي للفساد - حلقة ١٢ | 2025
13:30 | 2025-02-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-07
Play
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-07
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي حيدر العيداني - الحلقة ٤٣ | season 3
14:30 | 2025-02-06
Play
الشاعر الشعبي حيدر العيداني - الحلقة ٤٣ | season 3
14:30 | 2025-02-06
Morning Live
Play
Morning Live
اختلاف الاجيال .. فجوة تفاهم أم اختلاف طبيعي - حلقة ٢١٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-06
Play
اختلاف الاجيال .. فجوة تفاهم أم اختلاف طبيعي - حلقة ٢١٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-06
ناس وناس
Play
ناس وناس
النجف حي النداء - الحلقة ٢١١ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-06
Play
النجف حي النداء - الحلقة ٢١١ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-06
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 2-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-06
Play
آدم وحواء 2-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-06
بعد التحري
Play
بعد التحري
تعاقدات مشبوهة لخدمات الانترنت .. وزيرة الاتصالات في مرمى الاستجواب - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-05
Play
تعاقدات مشبوهة لخدمات الانترنت .. وزيرة الاتصالات في مرمى الاستجواب - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-05
اخترنا لك
جهة متنفذة تسعى لسلب البغداديين المساحات الترفيهية.. الاطماع الاستثمارية تتجه لنادي الفروسية
04:18 | 2025-02-08
بالتفصيل.. آلية التقديم للمشمولين بقانون العفو العام
04:06 | 2025-02-08
وصايا لتخفيف الازدحامات ببغداد بضمنها منع الهجرة.. لماذا لا يتوقف استيراد السيارات؟
03:44 | 2025-02-08
تجريف الأراضي في كربلاء مستمر رغم التحذيرات‎.. فيديو
03:40 | 2025-02-08
بغداد تودع الصبات الكونكريتية في سيطرة 75 عند مدخلها الجنوبي (صور)
03:39 | 2025-02-08
"بين المطرقة والسندان".. ضغوط لاعادتهم وسط مستقبل مجهول: ما هو مصير السوريين بالعراق؟
03:11 | 2025-02-08
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.