تفاصيل عن الاسرائيلية في العراق: اجرت عملية ببغداد واختطفت

نيوز – محلي

مازالت قضية الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف يشوبها الغموض وسط معلومات تفيد بوجود ضغوط أميركية على للتدخل واطلاق سرحها رغم انها قدمت للعراق بجواز سفر روسي بهدف اجراء أبحاث أكاديمية نيابة عن جامعة برنستون في الولايات المتحدة، وفقا لتصريح شقيقتها.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية في ايار من 2023 أن إليزابيت تسوركوف في قبل أشهر محتجزة لدى الفصائل المسلحة بالعراق.

وذكرت شقيقتها إيما تسوركوف المقيمية في كاليفورنيا، أن "شقيقتها إليزابيث كانت في لإجراء أبحاث لصالح جامعتها حيث تدرس في برنستون".

وقالت إن "المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن، بوهلر تواصل مع إيما وأبدى تصميما لبذل الجهود لإطلاق سراح شقيقتها".

وأكدت إيما أنها "تعول على إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب لإطلاق سراح شقيقتها إليزابيث التي تعاني من الاحتجاز ولديها حالة طبية حرجة"، مشيرة الى انه "خلال وجود إليزابيث هناك تعرضت لمشكلة صحية دعتها لإجراء عملية جراحية في ظهرها في أحد مستشفيات بغداد، ليتم اختطافها بعد ذلك".

وأعلنت في تموز 2023 أنها فتحت تحقيقا متعلقا بخطف باحثة إسرائيلية-روسية إثر اتهام لفصيل مسلح بالمسؤولية عن اختفائها.

ووصفت إيما شقيقتها إليزابيث بأنها "طيبة ومحترمة ولطيفة وبريئة"، ولديها علاقات جيدة مع أفراد في الشعب العراقي، وكانت تصفهم بـ "الشعب المضياف الذي يرحب بالأجانب".

وتعود آخر تغريدة لتسوركوف إلى 21 آذار وقد شاركت فيها مقالا أعدته لمعهد نيو لاينز للأبحاث ومقره .

وتقول تسوركوف على موقعها الشخصي على الإنترنت إنها تتحدث الإنكليزية والعبرية والروسية والعربية.

وفي بغداد، ركزت تسوركوف في بحثها على فصائل مسلحة، حيث تقول شقيقتها ان "أخر مرة تحدثت معها كان قبل 12 ساعة من اختطافها في آذار 2023، إذ كانت قد أجرت العملية الجراحية وتتعافى في المستشفى، ولم تبد أي قلق أو مخاوف أمنية".

ورفضت إيما الحديث بأن "شقيقتها كانت في لأهداف غير التي تتحدث بها"، وقالت إنها مزاعم "لا أساس لها من الصحة"، ويمكن التعرف على سيرتها الأكاديمية المرتبطة بأبحاث حقوق الإنسان على مدار سنوات.

وبثت قناة تلفزيونية عراقية في تشرين الثاني من 2023 تسجيلا لإليزابيث مدته أربع دقائق، حيث كانت تجلس على كرسي مرتدية قميصا أسود وتخاطب الكاميرا.

وتطرقت في الفيديو إلى الحرب بين وحماس، وقالت إنها عملت لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" في كل من سوريا والعراق.

وأعربت إيما عن أمنياتها بالتوصل إلى صفقة أو اتفاق يقضي بإطلاق سراح إليزابيث، خاصة مع توقف إطلاق النار في الحرب بين وحماس، ووجود إدارة أميركية جديدة قادرة على التواصل مع .