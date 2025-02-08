وصايا لتخفيف الازدحامات ببغداد بضمنها منع الهجرة.. لماذا لا يتوقف استيراد السيارات؟

نيوز – محلي

قدمت الاستثمار النيابية، اليوم السبت، عددا من الوصايا لتخفيف الزخم في بضمنها منع الهجرة الى العاصمة.

وقال عضو اللجنة محمد الزيادي لـ نيوز، إن "العراق يفتقر إلى هندسة المدن، وهي مشكلة كبيرة سواء على مستوى الأمانة أو المحافظات".

وأضاف " يجب على المسؤولين إصدار تعليمات لوقف الهجرة إلى بغداد، وتعديل مسار الشوارع بما يتناسب مع احتياجات لتخفيف الازدحام"، مقترحا "زيادة الجسور بالإضافة إلى نقل الوزارات إلى أماكن محددة".

وأوضح أن "هذه الإجراءات من شأنها تقليل الازدحامات"، مشيراً إلى أن "بغداد تعاني بسبب غياب الاختصاص في إدارة المدن بعيداً عن المحاصصة الحزبية".

وفيما يخص مسألة إيقاف استيراد السيارات، أشار الزيادي إلى أن "العراق بلد حر ولا يمكن منع الاستيراد"، لافتا الى ان "رفاهية المواطن هي الأهم، وهو يستخدم وسائل النقل بما يراه مناسباً".

ودعا الجهات المعنية إلى "إيجاد حلول عملية للتعامل مع هذه القضية"، مؤكداً أن "جميع بلدان العالم تعاني من الازدحامات، لكن هناك حلول تُتخذ لمواجهتها".