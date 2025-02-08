أبو علي يناشد الصحة: 5 اسعافات ولا احد ينقل ابني.. المستشفى يباع بمحبس

نيوز –

ناشد المواطن الخزعلي من النهروان، وزير بالتدخل لوجود 5 سيارات اسعاف في مدينة الطب ولا احد ينقل ابنه المريض الذي تم تحويله الى مستشفى اخر.

وقال الخزعلي في مقطع فيديو تابعته نيوز، "5 اسعافات موجودة في مدينة الطب ولا يوجد أي احد ينقل المريض الذي تم تحويله الى مستشفى اخر".

وأضاف "من الساعة الـ3 الى 5 مساء أحاول الحصول على سيارة اسعاف لنقل من دون حل"، مشيرا الى انه "اذا كانت مقصرة مع الوزير فمستعدون للتوجه الى لزيادة راتب الوزير".

وذكر ان "احد المنتسبين في المستشفى ابلغني انه يسمح لي بالدخول بشرط منحه المحبس الذي البسه في يدي"، متسائلا "هل المستشفى يباع بمحبس؟".