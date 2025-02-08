"نزلت الجوزة وصعد الجوزة".. مواطنون يناشدون عبر السومرية: ما هي الحلول؟

نيوز – محلي

ناشد عدد من المواطنين في منطقة تل الرمان بالجانب الأيمن من الموصل، اليوم السبت، بإيجاد الحلول للطاقة الكهربائية في المنطقة.

وقال احد المواطنين لـ نيوز، "اننا في منطقة تل الرمان بالجانب الأيمن من الموصل، نعاني من وجود محولة كهربائية عليها ضغط كبير وتتضمن فيها قاطع دورة (جوزة) تفصل لاكثر من مرة في اليوم".

وأضاف "اننا نبادر برفع قاطع الدورة في هذه المحولة عبر عصا خشبية لاستمرار الطاقة الكهربائية"، داعيا الجهات المعنية الى "التدخل وإيجاد حلول لهذه المعاناة اليومية".