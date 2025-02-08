عبر السومرية.. موصليون يناشدون لإنقاذهم من "نهر القاذورات" (فيديو)

من فيديو المناشدة يبدو ان "النهر" هو عبارة عن نظام قديم لتصريف المياه في حي تل الرمان في الجانب الايمن من مدينة .وطالب صاحب الفيديو، بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة واستبدال هذا النظام بنظام مجاري حديث، مؤكدا انتشار الروائح الكريهة في المناطق القريبة منه، فضلا عن تسجيل حوادث سقوط أطفال بداخله.