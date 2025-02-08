بالفيديو.. معتصمو السليمانية تحت الامطار والثلوج

نيوز – محلي

تنشر وكالة نيوز، اليوم السبت، مقاطع فيديوية لمعتصمي محافظة المضربين عن الطعام وهم يتحدون الامطار والثلوج بهدف الحصول على حقوقهم وهي صرف رواتبهم.

فيما كشف مصدر مطلع لـ نيوز، ان "سلطات الإقليم في منعت معتصمي السلیمانیة من دخول خشیة المشاركة في التظاهرة التي ستنطلق يوم غد في المحافظة".

