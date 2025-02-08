وناشد أحد المواطنين عبر نيوز، في مقطع فيديو قائلاً: "نطالب بإكمال ردم الحفريات التي قامت بها الشركة المتلكئة القائمة بأعمال المجرى الصندوقي لتصريف مياه الامطار في منطقة الـ 95 وحي فلسطين بمحافظة نينوى"، مشيرا الى ان "المستفيد من هذا المشروع هي دائرة مجاري محافظة نينوى".وأضاف، ان "المشروع بدأت به الشركة المنفذة منذ 3 سنوات وقامت فقط بأعمال الحفر والى الان لازالت متبقيات هذه الاعمال ولم يتم رفع القوالب الكونكريتية او اكمال المشروع"، مردفاً أن "المنطقة تحولت الى جبال من الاتربة بسبب هذا المشروع".ووجه المواطن نداءً الى "مدير عام مجاري محافظة ووزير الاعمار ورئيس الوزراء من اجل انهاء معاناة المواطنين عن طريق اكمال اعمال المشروع المتلكئ او ردم الحفريات وارجاع الوضع الى ما كان عليه".