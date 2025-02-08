افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بحدوث مشاجرة بين شخصين بالأسلحة البيضاء "السكاكين في قضاء بمحافظة البصرة، فيما أشار الى ان أحدهم حالته خطرة ومصاب بـ 16 طعنة.



وأضاف ان "أحدهم حالته خطرة ومصاب بـ 16 طعنة، اما الثاني فأصابته بالعين".

وقال المصدر لـ نيوز، إن "مشاجرة نشبت بين شخصين الأول 55 عاماً والأخر 33 بالأسلحة البيضاء قرب جامع زبير ابن العوام في قضاء بمحافظة البصرة".وأضاف ان "أحدهم حالته خطرة ومصاب بـ 16 طعنة، اما الثاني فأصابته بالعين".