طقس العراق.. توقعات بضباب صباح الأحد

توقعت هيئة الأنواء الجوية في العراق، السبت، بتشكل ضباب صباح يوم غد الأحد.

وحذرت الهيئة في بيان، من تردي الرؤية الافقية بسبب الضباب فجر وصباح يوم الأحد.



وأضافت أن الضباب يشمل مناطق متعددة من مدن وسط وشمال البلاد. أدناه نص بيان الهيئة..