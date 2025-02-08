نادي الفروسية يستغيث: متنفذون يحاولون الاستيلاء على النادي.. مناشدة للحكومة

وأكد الفاضل في حديث لبرنامج "عشرين" الذي تبثه الفضائية، أن "هناك مساعٍ لتحويل النادي إلى شقق سكنية"، داعيًا إلى "تدخل حكومي وقضائي عاجل لإنقاذ النادي من هذه المخططات".وأشار إلى أن "النادي يدفع 5% من وارداته إلى وزارة المالية"، متسائلًا: "على أي أساس تأخذ أرض النادي وهي ملك لنا؟"، مضيفًا أن "الأرض لم تكن هبة من الوزارة حتى ترفع دعوى قضائية علينا".وأوضح الفاضل أنه "لا يوجد أي عقد بين ووزارة المالية"، مشددًا على أن هذه "القضية تتطلب تدخلًا مباشرًا من لحماية النادي والحفاظ على حقوق العاملين فيه".