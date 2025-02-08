مصرع شخص بحادث سير في طريق ديوانية نجف

أفاد مصدر محلي، بمصرع شخص بحادث سير في طريق ديوانية نجف.

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "حادث سير في طريق ديوانية- نجف في قضاء بين مركبتين وتوفي سائق المركبتين بسبب الحادث".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حوادث سير وتحديداً في الطرق الخارجية تسفر عن وفيات ومصابين، فضلا عن أضرار كبيرة في الممتلكات.