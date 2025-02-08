تسجيل هزة أرضية بقوة 3.1 درجة قرب حلبجة

وقالت الهيئة في تقرير، "سجلت مراصدنا حدوث هزة أرضية مساء السبت، تبعد حوالي 10 كم جنوب قضاء بلغت قوتها 3.1 درجة".وأضاف البيان "شعر بها المواطنون الذين يسكنون .أدناه تقرير الهزة..