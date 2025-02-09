أزمة الرواتب "المزمنة".. موظفو السليمانية المعتصمون ينطلقون نحو اربيل

ووثقت العديد من وسائل الاعلام الكردية، انتقال عشرات الحافلات المحملة بالموظفين الذين دخلوا يومهم الـ12 في الاعتصام، فضلا عن الاضراب عن الطعام، حيث لا تزال رواتب شهر كانون الأول 2024 لم تصرف، بالرغم من توصل واربيل الى اتفاق نهائي يخص رواتب العام 2025.واطلقت حكومة رواتب شهر كانون الثاني 2025 قبل أيام، ولكن تمويل الرواتب على مايبدو سيكون فقط "الكترونيًا"، حيث تم اطلاق الرواتب عبر نظام "حسابي" بالرغم من ان هناك فقط حوالي 250 الف شخص يمتلكون بطاقات، من اصل مليون موظف، فيما تقول حكومة ان حوالي 800 الف موظف تم توطين رواتبهم، أي 80% منهم.وتقول المعلومات ان السلطات الأمنية في شددت الإجراءات الأمنية وتحاول منع دخول موظفي المعتصمين القادمين من السليمانية للدخول، بحسب وسائل اعلام كردية محلية.