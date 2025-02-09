ضبط 3 حاويات أدوية ومستلزمات طبية معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، إن "كوادر المديرية بمنفذ ميناء الشمالي، تمكنت من ضبط ثلاث حاويات خارج الكمركي في نقطة البحث والتحري تحتوي ( أدوية بشرية ومستلزمات وعدد طبية، أجهزة اتصال موبايل مع لابتوب)، مخبأة خلف مواد متنوعة، لم يتم التصريح عنها في المعاملة الكمركية المنجزة، معدة للتهريب".وأضافت المديرية، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المضبوطات إلى مركز شرطة لغرض عرضها على التحقيق المختص".