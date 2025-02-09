مديرية ماء النجف تنوه لقطع في التجهيز وتدعو المواطنين لتوفير "خزين كافٍ"

وقالت المديرية في بيان لها ورد لـ نيوز، "إلى أهلنا الأعزاء في مركز مدينة الأشرف، نود إعلامكم بوجود اعمال صيانة على خطوط نقل والتي بدورها تغذي مشروع ماء المركزي حسب تبليغ لنقل - الاوسط مما يعني قطع تجهيز للمشروع والتشغيل على طاقة المولدات الكهربائية وسوف تتأثر بذلك احياء مركز مدينة هذا اليوم ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر".وطالبت المديرية، المواطنين، بـ"توفير خزين كافي من الماء للاستخدامات الضرورية ولحين الانتهاء من تلك الأعمال وعودة الماء بشكل تدريجي لجميع الاحياء، كما نرجو الترشيد في الاستهلاك وعدم هدر الماء".