الجنائية المركزية تصدر 3 احكام بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان

وبحسب بيان لمجلس الأعلى، "اقدم المدان على تكوين عصابة مسلحة، استهدف من خلالها مستشفى الجامعة اللبناني، إضافة إلى استهداف احد المعامل و منزل لأحد المواطنين في المحافظة".وأوضح أن "الاحكام بحقه صدرت وفقا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و 3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 والاستدلال بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".