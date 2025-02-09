جنايات كربلاء: السجن 15 سنة بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الأجنبية

وقالت مجلس الأعلى في بيان ورد لـ نيوز، إن "المدان ضبط بحوزته 100 غرام من مادة الحشيشة المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف المجلس، أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 واستدلالا بالمادة 132/ 2 من قانون العقوبات".