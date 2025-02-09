نقابة الصحفيين العراقيين تحدد موعد المباشرة بتجديد هوياتها لعام 2025

ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنها هيأت كافة المستلزمات التي من شأنها تسهيل الاجراءات الخاصة بتجديد الهويات، متمنية في هذه المناسبة لجميع الزملاء الصحفيين والمؤسسات الاعلامية بدوام الموفقية.وأضافت ان "تجديد هويات اعضاء لعام 2025 سيبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء 11/2/2025".