بواقع رحلتين شهريا.. خطة لإفراغ الهول من العراقيين

نيوز – محلي

كشفت مخيم الهول، عن خطة لإفراغ مخيم الهول من .

وقال الحجي في تصريح صحفي تابعته نيوز، ان "155عائلة عراقية غادرت، صباح اليوم الأحد، مخيم الهول جنوبي بمدينة الحسكة السورية والذي تديره "قسد"، وذلك بالتنسيق مع الحكومة العراقية".

وتعد هذه الدفعة الـ21 منذ بدء التنسيق بين الحكومة العراقية وقسد لإخراج اللاجئين في المخيم، والثالثة من نوعها منذ مطلع العام الجاري 2025.

وأكد الخروج في مخيم الهول شكري الحجي أن "عدد المغادرين في هذه الرحلة بلغ 155 عائلة بإجمالي 569 شخصاً"، مشيرا الى ان "العمل جارٍ على إخراج ما تبقى من اللاجئين وذلك بالتنسيق بين قسد والحكومة العراقية".

وسيتوجه المغادرون إلى مخيم الجدعة في مدينة العراقية، والذي خصصته الحكومة لاستقبال العائدين من الهول.

وحسب إحصائيات إدارة المخيم، فإن عدد اللاجئين المتبقين داخل مخيم الهول يبلغ نحو 15 ألفاً، ومن المتوقع أن تُسيّر رحلتان إلى شهرياً، وفق مصدر في إدارة المخيم".

ويضم المخيم إضافة إلى نازحين سوريين وعراقيين عوائل مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي منهم من جنسيات أجنبية .