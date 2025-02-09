كردستان يوجه الاتهام لجهات داخلية وخارجية والـPKK: لن نسمح بمحاولة تقويض أمن إقليم

نيوز – محلي

وجهت حكومة إقليم كردستان، اليوم الاحد، أصابع الاتهام لجهات داخلية وخارجية وحزب العمال الكردستاني الـPKK بمحاولة استغلال مطالب الموظفين في السليمانية، فيما اشارت الى انها لن تسمح بمحاولة تقويض أمن إقليم.

وقالت وزارة داخلية إقليم كوردستان في بيان تلقته نيوز، انه "منذ عدة أيام، لوحظ تجمع لعدد من الموظفين في منطقة السليمانية، حيث إن المطالب المشروعة للموظفين وشرائح إقليم كوردستان كانت دائماً ضمن أولويات حكومة إقليم كوردستان".

وأضافت "في هذا السياق، تم العمل باستمرار مع الحكومة الفيدرالية في لتحقيقها وقد تم إحراز تقدم جيد إلى حد ما، وبالتنسيق مع بغداد، نحن نسعى لحل العالقة"، لافتة الى ان "بعض الأشخاص والجهات الخارجية والداخلية في يريدون استغلال هذه المطالب لأغراضهم المشبوهة، وبعض الأطراف التابعة، والجهات الخارجة عن القانون، وحزب العمال الكوردستاني وآخرون يستغلون هذه الفرصة وينوون استخدامها لزعزعة أمن المناطق الأخرى في الإقليم، وبذلك يخلطون المطالب المشروعة للموظفين مع أهدافهم الخاصة".

وبينت "مع احترام الحق في التظاهر، سيتم منع أي محاولة لتقويض أمن إقليم كوردستان"، مشددة "لن يُسمح بأي محاولة خارج نطاق القوانين والتعليمات".