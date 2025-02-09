62 هزة تضرب العراق

نيوز – محلي

أعلنت وزارة النقل، اليوم الاحد، عن تسجيل ( 62 ) هزة ارضية داخل خلال شهر كانون الثاني 2025.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان "قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي نشر تقريره الشهري حول النشاط الزلزالي في والمناطق المجاورة مجاورة لشهر كانون الثاني 2025، بمتابعة من مدير عام الهيئة سلمان البهادلي".

وأضافت ان "العدد الإجمالي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية خلال هذا الشهر (92) هزة، منها (62) هزة داخل العراق، و(22)هزة داخل بالقرب من الحدود العراقية. كما تم تسجيل (8) هزات داخل تركيا".

وذكرت ان "النشاط الزلزالي داخل خلال هذا الشهر تركز بشكل ملحوظ في محافظة (قضاء خانقين) بـ 43 هزة، تليها محافظة بـ 5 هزات، ثم محافظة أربيل بـ 5 هزات، ومحافظة السليمانية (بـ 4 هزات. كما سُجلت هزتان في محافظة ميسان (العمارة)، وهزتان في محافظة (الحويجة)، بينما تم تسجيل هزة واحدة في محافظة دهوك".