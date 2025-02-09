أصحاب المحال يستحوذون على الشوارع بالكبابيس عنوة.. أين امانة بغداد والمرور؟

نيوز – محلي

في ظاهرةٍ باتت متفاقمةً، يقوم اصحابُ المحالِ التجاريةِ في بقطع الشوارعَ بـ "كبابيس" وحواجزَ لمنعِ وقوفِ المواطنين داخل الشوارعِ المفترضِ بان تكونَ عامة.

حيث لم يكتفوا باحتلال الرصيف، بل وصل التجاوز الى الشارع بواسطة شواخص تمنع وقوف السيارات بدأت تملأ الطرقات، والحجة ان هذه المساحة هي تابعة لاصحاب المحال التجارية، الذين باتوا يمنعون المواطنين من الوقوف بالاجبار.

اجراءات ضعيفة من قبل امانة وحتى دوائر المرور، التي تطبق بعين واحدة ترى فيها ما تريد فقط على حساب المواطن.