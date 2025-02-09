بينها مواقع التواصل الاجتماعي وتعدد الزوجات.. السيد الصدر يحدد 10 أسباب لزيادة الطلاق

نيوز – محلي

حدد زعيم الشيعي الصدر، اليوم الاحد، 10 أسباب وراء زيادة الطلاق.

وقال في رد له على استفتاء ورده حول كثرة الطلاق في والحد من هذه الظاهرة، وتلقته نيوز، ان "أسباب الطلاق منها عدم اختيار الشرك او الشركة بصورة صحيحة ودقيقة وتدخلات خارجية في علاقة الزوج والزوجة والانحراف الأخلاقي وتعدد الزوجات ومواقع التواصل الاجتماعي".

وادناه نص رد على الاستفتاء: