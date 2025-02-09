بالصور.. غماس ينتفض

نيوز –

تظاهر العشرات من أبناء قضاء غماس في الديوانية، اليوم الاحد، بسبب نقص الخدمات في .

وقال مراسل نيوز، ان "اهالي قضاء غماس الديوانية، تظاهروا اليوم احتجاجاً على نقص الخدمات في مناطقهم". وأضاف ان "المتظاهرين طالبوا الجهات المعنية بالتدخل ووضع حد لهذا الإخفاق"، مشيرا الى انهم "هددوا باعتصام مفتوح في حال عدم الاستجابة لمطالبهم".

