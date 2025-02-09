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في العراق.. أذان موحد مع اقتراب رمضان باكثر من 2000 جامع
محليات
2025-02-09 | 13:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,636 مشاهدة
السومرية
نيوز – محلي
أعلن مدير أوقاف
أربيل
نبز إسماعيل، إطلاق مشروع الأذان المركزي في
أربيل
بدءًا من رمضان المقبل.
وقال إسماعيل في تصريح للوكالة الرسمية تابعته
السومرية
نيوز، "ناقشنا اليوم مع محافظ
أربيل
أوميد خوشناو، مشروع الأذان المركزي الذي عملت عليه وزارة
الأوقاف
والشؤون
الدينية
في حكومة إقليم
كردستان
العراق
خلال الفترة الماضية".
وأوضح إسماعيل، أن "المحافظ قدّم دعمه الكامل للمشروع وأثنى عليه بشدة، كما حظي المشروع بموافقة ودعم
لجنة
الفتوى في إقليم كردستان".
وأضاف "اعتبارًا من شهر رمضان المقبل، سيتم العمل بنظام الأذان الموحد لصلاتي الفجر والمغرب، حيث سيكون أذانًا مركزيًا يُبث في 2137 جامعًا ومسجدًا داخل محافظة
أربيل
والمناطق المحيطة بها".
وأوضح، أن "الاستوديو المركزي سيكون في أربيل، مع وجود استوديوهات خاصة في كل محافظة لإذاعة الأذان مباشرة، وسيشارك في رفع الأذان بأربيل 45 مؤذنًا، بعضهم من موظفي الوزارة، والآخرون متطوعون".
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