في العراق.. أذان موحد مع اقتراب رمضان باكثر من 2000 جامع

نيوز – محلي

أعلن مدير أوقاف نبز إسماعيل، إطلاق مشروع الأذان المركزي في بدءًا من رمضان المقبل.

وقال إسماعيل في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، "ناقشنا اليوم مع محافظ أوميد خوشناو، مشروع الأذان المركزي الذي عملت عليه وزارة والشؤون في حكومة إقليم خلال الفترة الماضية".

وأوضح إسماعيل، أن "المحافظ قدّم دعمه الكامل للمشروع وأثنى عليه بشدة، كما حظي المشروع بموافقة ودعم الفتوى في إقليم كردستان".

وأضاف "اعتبارًا من شهر رمضان المقبل، سيتم العمل بنظام الأذان الموحد لصلاتي الفجر والمغرب، حيث سيكون أذانًا مركزيًا يُبث في 2137 جامعًا ومسجدًا داخل محافظة والمناطق المحيطة بها".

وأوضح، أن "الاستوديو المركزي سيكون في أربيل، مع وجود استوديوهات خاصة في كل محافظة لإذاعة الأذان مباشرة، وسيشارك في رفع الأذان بأربيل 45 مؤذنًا، بعضهم من موظفي الوزارة، والآخرون متطوعون".