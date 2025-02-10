التربية تحدد فترة فتح أبواب نقل طلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي

وقالت الوزارة في بيان ورد لت نيوز، إن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات فتحت ابواب النقل أمام طلبة الصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي داخل وخارج المحافظات للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي (٢٠٢٤-٢٠٢٥ ) لغاية يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٣/٣١ولن تقبل الطلبات بعد هذا التأريخ مطلقا".واوضح في ضوابط النقل التي تمثلت بشرط اجتياز الطالب لامتحانات نصف السنة بنجاح أو ان يكون مكملًا بدرس أو درسين، وانتقال سكن الطالب مع عائلته فلا يجوز نقل الطالب بمفرده، علما ان صلاحية الموافقة بيد للتربية حصرا، بحسب بيان الوزارة.