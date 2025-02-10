بغداد في "شيخوخة" وتعاني انسداد الشرايين.. ثلث عجلات العراق في رقعة تشكل 1% من مساحة البلاد!

الازدحامات وتكدس العجلات اليومية، أصبحت عاملا لقتل الحماس والنشاط في نفوس العاملين والموظفين والطلبة، حيث يقفز التفكير بهذه المشاهد إلى أدمغة وتصورات البغداديين فور استيقاظهم صباحا، وبعد قتل الحماس، سيكون امامهم رحلة طويلة لقتل الوقت والخلايا العصبية في شوارع التي لا يجد الهواء النظيف مكانًا له وسط تلاصق العجلات وانبعاثات العوادم.ووسط الازدحامات التي تتزايد يوميًا، يتزايد النقاش حول جدوى مشاريع فك الاختناقات التي تتضمن 6 انفاق و41 مجسرا خلال الحزمة الأولى بمبالغ مالية تقارب الـ2 تريليون دينار عراقي، فلم تفلح المجسرات بتفكيك التشابك اليومي في الجسور والتقاطعات والازقة الفرعية، وحتى الطرق السريعة بالاسم والبطيئة في الواقع.2 تريليون دينار واكثر من 40 مجسرا.. الازدحامات "تخنق" مشاريع فك الاختناقات!لا يمكن لبغداد أن تسيطر على عشوائية الازدحامات وتشابكها، بينما تتكاثر السيارات بشكل أسرع من البكتيريا، فنسبة النمو باعداد العجلات الداخلة الى سنويًا أكبر بنسبة 150% من نسبة النمو السكاني في العراق، فبينما تبلغ نسبة النمو السكاني في حوالي 2%، تبلغ نسبة النمو السنوية لعدد السيارات في 5% سنويًا.السيارات في تتكاثر اسرع من البكتيريا.. نمو العجلات ضعف النمو السكانييرتفع عدد العجلات في بمقدار 400 الف عجلة جديدة سنويًا، وفي لوحدها يزداد عدد العجلات 150 الف عجلة سنويًا، بينما لا يتم تسقيط العجلات القديمة والمتهالكة التي لاتزال تسير في الطرقات، ولا يتم إيقاف استيراد العجلات، فايقاف استيرادها "مكلف انتخابيًا" كما يقول وزير الاعمار في تصريح سابق.400 الف عجلة جديدة سنويًا.. وإيقاف الاستيراد "مكلف انتخابيًا"يبلغ عدد السيارات في العراق، اكثر من 8 ملايين عجلة، وفي لوحدها يوجد 3 ملايين عجلة، أي ان حوالي 35% من عجلات بالكامل توجد في مساحة التي تشكل 1% من مساحة بالمجمل.ثلث عجلات فيها.. 1% من مساحة البلاد وتمتلك 2% من طرقه!وبحساب اطوال الطرق، فإن التي تضم اكبر عدد من سيارات العراق، تمتلك ثاني اقل عدد لاطوال الطرق بعد محافظة النجف، فطول الطرق في يبلغ 672 كيلو متر فقط، بعد النجف الذي يبلغ طول الطرف فيها 565 كم، من اصل اجمالي اطوال الطرق في البالغة 34 الف كيلو متر.هذا يعني أن التي تضم 35% من سيارات العراق، وحوالي ربع سكانه، لا تمتلك سوى اقل من 2% من إجمالي اطوال الطرق في العراق، وهذا ما يكشف بشكل كبير مدى تماهل الحكومات المتعاقبة عن استحداث وتبليط طرق جديدة، والانشغال في قشط وإعادة تبليط الطرق القديمة ذاتها او بناء مجسرات فيها.وفيما يخص عدد الجسور، فان تحتوي اقل عدد من الجسور على مستوى مقارنة بالمحافظات الأخرى، حيث تمتلك 23 جسرا ومجسرا فقط من أصل 757 جسرا في العراق، هذا يعني ان تمتلك 3% فقط من اجمالي جسور .