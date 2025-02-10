القصور الرئاسية في تكريت.. احيلت للاستثمار ام تحولت لمنازل فارهة للمتنفذين؟

واشار الاهالي الى ان "المنطقة تعتبر إرث قديم لمدينة وتحتوي على ومعالم بإطلالتها على نهر وان المواطنين حرموا من هذه المنطقة في زمن النظام السابق".وعلق ناشطون، ان "ما يجري اليوم هو استباحة وتعدي صارخ على اراضي و توزع هبات للمسؤولين لتباع وحداتها للمواطن بأسعار خيالية". مشيرين الى انه "نحن مع الاستثمار بشرط أن يكون ذو جدوى على المستوى البعيد".ولفتوا الى انه "بالامكان ان تكون هناك مشاريع سكنية ضمن خطط و بمديات توسع وليس لخلق زخم سكاني وتشويه ارض فيها عمق تاريخي واستراتيجي يمكن ان يخدم بإقامة مشاريع ذات جدوى تعكس طبيعة وواجهة المدينة"، مؤكدين على ان "هذا المشروع مرفوض بمختلف الطرق التي كفلها الدستور"من جانبه، اوضح مدير استثمار أمين لـ السومرية نيوز، ان "إجازة الاستثمار تعود للعام 2011 واعاد المجلس التصويت على المشروع خلال الفترة الماضية".واضاف ان "نوع الاستثمار هو إنشاء مجمع سكني عمودي في المنطقة".