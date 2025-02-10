رغم الموازنات والايرادات المليارية.. لماذا لاتزال الداخلية تعتمد النظام الورقي باغلب تعاملاتها؟

نيوز – محلي

على الرغم من الموازنات الضخمة والايرادات المليارية لوزارة الداخلية، الا ان هناك تساؤلات حول المانع من تحول الوزارة الى الكترونية واعتماد الورقي في اغلب تعاملاتها؟

مراقبون اكدوا ان "الاعتماد على الورق يسبب تباطؤ في معالجة المشاكل الاعتيادية والروتينية، رغم توجه العديد من المؤسسات الى النظام الالكتروني".

فطلب استنساخ المستمسكات جميعا وصفها الكثيرون بانها تستنزف جيوب المواطنين المتعبة اصلا من دفع المبالغ التي تجبى عند ترويج معاملة لتحويل سنوية او لتجديد اجازة سوق.

وتطالب جهات عدة باعادة النظر بادارة دائرة المرور نظرا للاموال الكبيرة التي تتعلق بقضايا تحويل السيارات والدراجات النارية التي تقدر بمئات الملايين وضرورة وجود ارشفة حقيقية ومنظومة الكترونية دقيقة لمتابعة هذه بسبب وجود موظفين تلاحقهم شبهات فساد بقضايا عدة تم الحكم على العديد منهم اضافة لمحاسبة المقصرين واتخاذ اجراءات صارمة وعلانية بحقهم.