الزراعة تسمح للدواجن بالمرور لباقي المحافظات

نيوز – محلي

أعلنت وزارة الزراعة، السماح بدخول الدواجن ومنتجاتها إلى محافظات العراق، من إقليم عدا منطقة مخمور.

وقالت دائرة البيطرة التابعة للوزارة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تم السماح بدخول الدواجن ومنتجاتها من إقليم عدا منطقة مخمور إلى محافظات بعد وضوح الموقف الوبائي في الإقليم من عدم تسجيل أي إصابة بأنفلونزا من خلال ظهور النتائج الموجبة للعينات المرضية المأخوذة من مشاريع تربية الدواجن في إقليم كردستان".

فيما اكد مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة الخفاجي ان "السماح بدخول الدواجن ومنتجاتها من الإقليم من بعد ظهور نتائج الفحوصات المختبرية المأخوذة من مشاريع تربية الدواجن من الإقليم التي تؤكد خلو المنطقة من إصابات انفلونزا في مشاريع الدواجن عدا منطقة مخمور التي سجلت إصابة موجبة في حقل واحد ولمخلفات الدواجن".

وأشار الخفاجي، إلى "مفاتحة ممثلية الإقليم في لغرض اتخاذ إجراءات الاحتواء والسيطرة وتطبيق إجراءات التعقيم والحجر في منطقة مخمور، حيث ظهرت فيها إصابة موجبة واحدة لعينات مخلفات الدواجن في الحقل كان فارغا من الدواجن ومنع التربية فيه لمدة 3 اشهر".

وأضاف، "نؤكد على المستشفيات البيطرية باستمرار فرق الرصد والتحري في المحافظات كافة وتحديدا المحاذية لإقليم ( نينوى، صلاح الدين، كركوك وديالى) بمتابعة أسواق بيع الدجاج والطيور وبعض أصحاب تربية الدواجن والتربية المنزلية باستخدام عدة الفحص السريع والتبليغ الفوري عن أي حالة اشتباه و متابعة منح الشهادات الصحية البيطرية لنقل الدواجن لحماية قطاع الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية ودعم المنتج المحلي".