صلاح الدين.. الكشف عن "مرحلة مخيفة" تخص التهاب الكبد

كشف مدير ناحية يثرب جنوب محافظة صلاح الدين، عن وصول اعداد الاصابات بالتهاب الكبد الفيروسي الى مرحلة مخيفة.

وقال حارث عبد النبي في حديث لـ نيوز، " اعداد الاصابات بالتهاب الكبد الفيروسي وصلت لمرحلة مخيفة بالالاف في ناحية يثرب".

وأضاف أن "الاجراءات الوقائية المتخذة من قبل الجهات الصحية ذات العلاقة هي غير متناسبة مع حجم خطر هذا المرض"، مشددا "كان لدينا مناشدة مع وزارة ومديرية صحة والاستجابة لم تكن بالمستوى المطلوب".

وتابع عبد النبي "لا يوجد موقع للطمر الصحي موافق للضوابط البيئية"، مشيرا الى أن "الشركات العاملة في قاعدة بلد الجوية اتخذت من حوض نهر والمناطق الزراعية في يثرب مقرا للطمر وتسبب بتلوث بيئي وهذا ينذر بكارثة بيئية".



