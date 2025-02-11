الأنواء الجوية: درجات حرارة تصل إلى الانجماد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان ان "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي على العموم مع تساقط أمطار في الأقسام من المنطقتين والجنوبية تكون رعدية أحياناً، درجات الحرارة ترتفع قليلاً، مدى الرؤية (8-10)كم وفي المطر (3-5)كم".وأشارت إلى أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين والجنوبية وغائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار فيها تكون رعدية أحياناً، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، مدى الرؤية (8-10)كم وفي المطر (3-5)كم".ولفتت إلى أن "يوم الجمعة سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين والشمالية مع تساقط أمطار في المنطقة الشمالية تكون رعدية أحياناً ويكون الطقس صحواً في المنطقة الجنوبية، درجات الحرارة تنخفض قليلاً مدى الرؤية (8-10)كم وفي المطر (3-5)كم".وذكرت أن "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحواً في المنطقة الشمالية والأقسام من المنطقتين والجنوبية، وغائماً في الأقسام الغربية من المنطقتين والجنوبية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".