ضبط 10 أطنان من الكرزات والبهارات "الفاسدة" في النجف (صور)

نيوز – محليات



أعلنت الرقابة الصحية في محافظة الأشرف، اليوم الثلاثاء، ضبط 10 أطنان من الكرزات والبهارات الفاسدة.

وقالت الرقابة الصحية في بيان مقتضب مصحوب بعدد من الصور قالت فيه، إن "كوادر الرقابة الصحية في ضبطت أكثر من عشرة أطنان من الكرزات والبهارات الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك البشري".





