العراق يعلن استعادة آثار نادرة من سويسرا واليابان

وقال وزير الخارجية حسين في مؤتمر صحفي إن "استعادة الإرث الحضاري المهم للعراق هي ثمرة الجهود الدبلوماسية في طوكيو وبيرن"، لافتا الى ان "العراق لن يدخر جهداً لتحقيق المصالح العليا لبلدنا وشعبنا والحفاظ على تأريخنا".من جهته قال وزير الثقافة أحمد فكاك "شكراً لكل الجهود لاستعادة آثارنا المسروقة التي يُتاجر بها في أصقاع العالم، ونشكر الذي يؤكد في كل المحافل الدولية على إعادة آثارنا إلى العراق".