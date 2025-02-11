عطلة الخميس في هذه المحافظات

نيوز – محليات



قررت عدد من المحافظات، تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل.

وأعلن مجلس محافظة المقدسة، تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل بمناسبة زيارة النصف من . كما اعلن مجلس تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس القادم بمناسبة الزيارة الشعبانية المباركة. واعلن مجلس عن تعطيل الدوام الرسمي الخميس بمناسبة زيارة النصف من . وقرر مجلس محافظة بابل خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة الثلاثاء 11 شباط ايضاً، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس بمناسبة النصف من ذكرى ولادة الامام (عج) عدا الدوائر الامنية والخدمية. وأعلن أيضاً مجلس محافظة ذي قار عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المصادف 13-2-2025 بمناسبة الزيارة الشعبانية، بحسب ما قاله المتحدث الرسمي بإسم مجلس محافظة ذي قار .

