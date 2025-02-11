احتفالات عارمة للنزيلات في سجن الحلة.. ماذا حدث؟

وقالت إدارة في بيان ورد لـ نيوز، إن "مركز العلم نور في سجن للنساء حقق نسبة نجاح 100% بامتحانات محو الأمية النصفية للنزيلات".وأوضح المركز النسوي أن "نتائج الامتحانات النصفية لسجن للنساء أظهرت نجاح جميع النزيلات".وبحسب البيان، خرّج المركز 12 دفعة من نزيلات محو الأمية منذ تأسيسه، في إطار جهوده لتمكين النزيلات وتعزيز فرص التعليم داخل المؤسسات الإصلاحية.