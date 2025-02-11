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احتفالات عارمة للنزيلات في سجن الحلة.. ماذا حدث؟
محليات
2025-02-11 | 06:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,323 مشاهدة
السومرية
نيوز – محليات
ضج سجن
الحلة
المركزي للنساء باحتفالات النزيلات اللاتي حققن نسبة نجاح 100% خلال امتحانات نصف السنة الخاصة بمحو الأمية.
وقالت إدارة
السجن
في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، إن "مركز العلم نور في سجن
الحلة
للنساء حقق نسبة نجاح 100% بامتحانات محو الأمية النصفية للنزيلات".
وأوضح المركز النسوي أن "نتائج الامتحانات النصفية لسجن
الحلة
للنساء أظهرت نجاح جميع النزيلات".
وبحسب البيان، خرّج المركز 12 دفعة من نزيلات محو الأمية منذ تأسيسه، في إطار جهوده لتمكين النزيلات وتعزيز فرص التعليم داخل المؤسسات الإصلاحية.
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