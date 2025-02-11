بعد تقرير لـ السومرية.. المشتركة تعلن التحرك لمحاسبة "أصحاب الكبابيس"

وذكر بيان للقيادة ورد لـ نيوز، انه "من خلال التوجيهات الصادرة من الجهات العليا والتاكيد على ضرورة تنظيم انسيابية حركة السير والمرور باشرت مفارز مديرية المرور العامة المتمثلة بمنتسبيها الابطال بالاشتراك مع جميع الجهات الساندة ومنها قيادة عمليات والتشكيلات الامنية الاخرى وبالتنسيق مع امانة العاصمة حملة لغلق جميع الكراجات المخالفة للضوابط ومحاسبة الاشخاص الذين يستغلون الارصفة مقابل مبالغ مالية ايضا محاسبة ومنع اصحاب المحال التجارية من وضع (الكبابيس) امام محلاتهم والتشديد على منع الوقوف في السايد الثاني من الشارع".ودعا البيان، المواطنين الى "الالتزام بالقوانين والتعليمات والارشادات المرورية والتعاون مع رجل المرور لتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية".ويوم أمس نشرت تقريرا حول الموضوع، إذ يقوم يقوم اصحابُ المحالِ التجاريةِ في بقطع الشوارعَ بـ "كبابيس" وحواجزَ لمنعِ وقوفِ المواطنين داخل الشوارعِ المفترضِ بان تكونَ عامة.حيث لم يكتفوا باحتلال الرصيف، بل وصل التجاوز الى الشارع بواسطة شواخص تمنع وقوف السيارات بدأت تملأ الطرقات، والحجة ان هذه المساحة هي تابعة لاصحاب المحال التجارية، الذين باتوا يمنعون المواطنين من الوقوف بالاجبار.