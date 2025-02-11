محافظ الديوانية: مجلس الوزراء يصوت على سحب العمل من الشركة الاسبانية

وذكر بيان للإعلام والاتصال الحكومي في الديوانية، ان "المحافظ عباس شعيل الزاملي يعلن رسميًا تصويت على سحب العمل من الشركة الإسبانية وإحالة الأعمال الى شركات أخرى".وأعلن محافظ الديوانية عباس الزاملي، في 31 كانون الثاني الماضي، بسحب الاعمال من الشركة الاسبانية المثيرة للجدل، والمكلفة بتأهيل البنى التحتية لـ42 حيا من احياء .وقال الزاملي في تصريحات وردت للسومرية نيوز، ان "وزارة الاعمار ألزمت الشركة بإكمال أعمالها في الأحياء التي باشرت العمل فيها خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر، اما التي لم تباشر بها فسيتم تجزئتها إلى شركات متعددة لإكمال التأهيل خلال التوقيتات المحددة".وشهدت محافظة الديوانية بل والاوساط السياسية والشعبية العراقية عموما ضجة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ان خرج مجلس محافظة الديوانية في مؤتمر صحفي كشف عن مدى تلكؤ وفساد الشركة، بل انها ليست اسبانية، حيث قال عضو المجلس طارق البرقعاوي ان الشركة مملوكة لفصيل "انصار الله الاوفياء"، ما تسبب بضجة كبيرة على الساحة السياسية.