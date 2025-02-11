الإطاحة بمشرف قرعة انتحار افراد "القربان" المنحرفة في واسط

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، أنه "بعملية أمنية متميزة، واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مكافحة الإجرام في شمال محافظة من القبض على متهم ينتمي إلى إحدى الحركات المنحرفة التي تطلق على نفسها (العليَّ اللهية)".وأضافت، انه "وبعد إجراء التحقيق معه، اعترف بأنه كان يشرف على إجراء قرعة عمليات الانتحار (القربان) التي بموجبها يتم اختيار الشخص الذي يشنق نفسه حتى الموت، ويقوم بإقناع الشباب بالانضمام إلى هذه الحركة المتطرفة، ويتلقى دعماً مالياً من خارج العراق".وأشارت القيادة أنه "تم إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".