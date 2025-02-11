البصرة.. اعتقال 5 متهمين منعوا أحد موظفي الشركات النفطية من أداء مهامه

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، أنه "اعتقلت قوة تابعة إلى اللواء التاسع (5) متهمين لمحاولتهم منع أحد موظفي الشركات النفطية من أداء مهامه المكلف بها في محافظة البصرة".وأشارت الى انه "تم تسليمهم أصولياً إلى الشرطة المحلية ضمن قاطع المسؤولية أعلاه تمهيداً لعرضهم على لينالوا جزاءهم العادل".