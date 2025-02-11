السامرائي يدعو للإسراع باختيار الشركات الرصينة لمشاريع سامراء

دعا رئيس العزم السامرائي، الثلاثاء، الى الإسراع باختيار الشركات الرصينة لمشاريع سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية.

وقال السامرائي في بيان، "خطوة مهمة لاستكمال مشروع البنى التحتية من أجل التنمية والخدمات ضمن قانون سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية، وندعو وزير الإعمار والإسكان واللجنة التنفيذية إلى الإسراع في إختيار الشركات الرصينة ذات الكفاءة المالية والفنية".

وأضاف "لضمان تنفيذ المشاريع بأعلى المعايير، وبما يحقق تطلعات أهالي سامراء بوصفها دينية وحضارية".



وكان وافق، اليوم الثلاثاء، على تأليف لتنفيذ مشروع البنى التحتية لمدينة سامراء برئاسة وزير الإعمار والإسكان، وعضوية محافظ صلاح الدين، ومدير عام المجاري ومدير عام التخطيط ومدير دائرة العقود في وزارة الإعمار والإسكان، وقائممقام قضاء سامراء ومديري الدوائر الخدمية للقضاء واللجنة التحضيرية.